Справу Татарова приховують від суддів ВАКС. Фото: 24 канал

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Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду знову не одержала відповіді від Державного бюро розслідувань про те, якій експертній службі передали матеріали судового провадження Печерського суду Києва.

Йдеться про ухвалу Печерського суду, яку використали для передачі справи заступника глави Офісу президента Олега Татарова від НАБУ. Апеляція Антикорупційного суду розглядає скаргу на таке рішення і може його скасувати. На попередніх засідання Феміда призупиняла виконання рішення Печерського суду у справі Татарова до ухвалення ним рішення. Про це 17 лютого повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram.

За його інформацією, Апеляційна палата ВАКС з грудня 2020 року не може отримати цю ухвалу та матеріали, які використовували у суді. Спочатку сам Печерський суд не надавав їх, а потім документи вилучило ДБР. При цьому в Бюро ігнорували витребування цих матеріалів і лише нещодавно повідомили, що документи передали до експертної установи. Куди саме їх передали, залишається невідомим.

У середу, 17 лютого, Антикорупційний суд звернувся до генерального прокурора Ірини Венедіктової аби та допомогла дізнатися, де ж матеріали провадження Печерського суду.

У «Центрі протидії корупції наголосили», що ці документи «востаннє були у посадовця Бюро Кокоші, але він не передав їх до ВАКС, бо нібито вони перебувають в експертній установі».

Через це судді апеляції ВАКС, які вже кілька разів витребували документи і вимагали назвати експертну установу, де вони перебувають, звернулися до Офісу генпрокурора. Венедіктовій направили вимогу спонукати Кокошу розповісти, де ж ці документи, і зобов’язали поінформувати суд щодо своїх дій.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який зобов’язав забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ.