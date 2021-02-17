Дело Татарова скрывают от судей ВАКС. Фото: 24 канал

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова не получила ответа от Государственного бюро расследований о том, какой экспертной службе передали материалы судебного производства Печерского суда Киева.

Речь идет о постановлении Печерского суда, которое использовали для передачи дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова от НАБУ. Апелляция Антикоррупционного суда рассматривает жалобу на такое решение и может его отменить. На предыдущих заседания Фемида приостанавливала исполнение решения Печерского суда по делу Татарова до принятия им решения. Об этом 17 февраля сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.

По его информации, Апелляционная палата ВАКС с декабря 2020 года не может получить это определение и материалы, которые использовали в суде. Сначала сам Печерский суд не предоставлял их, а затем документы изъяло ГБР. При этом в Бюро игнорировали истребование этих материалов и лишь недавно сообщили, что документы передали в экспертное учреждение. Куда именно их передали, остается неизвестным.

В среду, 17 февраля, Антикоррупционный суд обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой чтобы та помогла узнать, где же материалы производства Печерского суда.

В «Центре противодействия коррупции» отметили", что эти документы «в последний раз были у чиновника Бюро Кокоши, но он не передал их в ВАКС, потому что якобы они находятся в экспертном учреждении».

Из-за этого судьи апелляции ВАКС, которые уже несколько раз истребовали документы и требовали назвать экспертное учреждение, где они находятся, обратились в Офис генпрокурора. Венедиктовой направили требование побудить Кокошу рассказать, где же эти документы, и обязали проинформировать суд относительно своих действий.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ.