Освободить Навального требует от Москвы ЕСПЧ

https://racurs.ua/n150564-osvobodit-navalnogo-trebuet-ot-moskvy-espch-dokument.html

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Освободить российского политика Алексея Навального распорядился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сам политик рассказал на своем сайте и опубликовал соответствующий документ. 16 февраля Палата по семи судей ЕСПЧ решила предоставить указание России в соответствии с правилом 39 Регламента суда — освободить Навального.

Решение принято по заявлению от 20 января, то есть еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, когда Навальный был в статусе задержанного.

16 февраля палата из семи судей, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы, удовлетворила ходатайство о применении срочных мер.

Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение ЕСПЧ «принял впервые и российские власти должны его выполнить», сообщает «Новая газета».

Указанное в решении суда правило 39 — это экстренный механизм регламента ЕСПЧ, когда суд считает, что до основного судебного разбирательства нужно принять какие-то срочные меры, касающиеся жизни и здоровья человека.

Между тем в пресс-службе московских судов сообщили, что заседание Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляция на замену условного срока Навальному на реальный, состоится 20 февраля в Бабушкинском суде в 10.00. В 14.00 в том же суде состоится еще одно заседание суда — уже по делу о «клевете» на ветерана.

Напомним, что в декабря 2020 года Конституционный суд России получил право признавать невыполнимыми решения международных судов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает КС признавать невозможным выполнение в России решений международных судов, если они нарушают принцип верховенства российской конституции.

Суд ранее постановил, что будет решать вопрос об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека по каждому делу индивидуально, а решение ЕСПЧ будут подлежать исполнению лишь на основе признания верховенства Конституции России.

Навальному объявили приговор в Москве 2 февраля — Симоновский суд столицы страны-агрессора принял решение, которое меняет его условный срок на реальный по делу «Ив Роше» (политику грозило до 3,5 лет тюремного заключения).