Звільнити Навального вимагає від Москви ЄСПЛ

https://racurs.ua/ua/n150564-zvilnyty-navalnogo-vymagaie-vid-moskvy-iespl.html

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Звільнити російського політика Олексія Навального розпорядився Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Про це сам політик розповів на своєму сайті і опублікував відповідний документ. 16 лютого Палата з семи суддів ЄСПЛ вирішила надати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту суду — звільнити Навального.

Рішення прийнято за заявою від 20 січня, тобто ще до заміни умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний, коли Навальний був в статусі затриманого.

16 лютого палата з семи суддів, приймаючи до уваги ризик для життя Навального і обставини позбавлення волі, задовольнила клопотання про застосування термінових заходів.

Адвокат Навального Ольга Михайлова зазначила, що таке рішення ЄСПЛ «прийняв вперше і російська влада повинна його виконати», повідомляє «Новая газета».

Зазначене в рішенні суду правило 39 — це екстрений механізм регламенту ЄСПЛ, коли суд вважає, що до основного судового розгляду потрібно прийняти якісь термінові заходи, які стосуються життя і здоров’я людини.

Тим часом в прес-службі московських судів повідомили, що засідання Мосміськсуду, на якому буде розглядатися апеляція на заміну умовного терміну Навальному на реальний, відбудеться 20 лютого у Бабушкінському суді о 10.00. О 14.00 в тому ж суді відбудеться ще одне засідання суду — вже у справі про «наклеп» на ветерана.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року Конституційний суд Росії отримав право визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів. Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє КС визнавати неможливим виконання в Росії рішень міжнародних судів, якщо вони порушують принцип верховенства російської конституції.

Суд раніше ухвалив, що буде вирішувати питання про виконання постанов Європейського суду з прав людини по кожній справі індивідуально, а рішення ЄСПЛ будуть підлягати виконанню лише з урахуванням визнання верховенства Конституції Росії.

Навальному оголосили вирок у Москві 2 лютого — Симоновський суд столиці країни-агресора ухвалив рішення змінити його умовний термін на реальний у справі «Ів Роше» (політику загрожувало до 3,5 років тюремного ув’язнення).