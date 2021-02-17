“Бізнес Медведчука” може потрапити під нові санкції РНБО — ЗМІ

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«Бізнес Медведчука» може потрапити під нові санкції Ради національної безпеки і оборони — питання щодо запровадження обмежувальних заходів проти бізнес-структур, ймовірно пов’язаних з кумом Путіна, депутатом Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, може розглянути РНБО.

Зокрема, розглядається варіант санкціонування компанії проросійського парламентаря, яка експлуатує нафтопровід. Про це у середу, 17 лютого, пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в РНБО.

За словами джерела, порядок денний засідання наразі відсутній, він ще перебуває на стадії обговорення.

Одне з можливих питань — запровадження санкцій проти компанії «ПрикарпатЗахідтранс». Ця структура експлуатує ділянку нафтопроводу «Самара-Західний напрямок», її власників пов’язують з Медведчуком.

Обговорюється можливість запровадження санкцій й щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов’язані з Медведчуком, — уточнило джерело.

Нагадаємо, раніше Офіс президента України оголосив, що на засіданні РНБО прийматимуться жорсткі рішення. 2 лютого Володимир Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» Медведчука — нардепа Верховної Ради від ОПЗЖ Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали Newsone, 112 та «Зік».