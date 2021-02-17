«Податок на Гугл» почали запроваджувати в Раді

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Крок до запровадження «податку на Google (Гугл)» зробили в Раді. Парламент 17 лютого ухвалив у першому читанні законопроект про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Вони стосуються скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та змін порядку оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Законопроект «про податок на Гугл» підтримали 286 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

У законопроекті № 3911 передбачається ввести для осіб, які здійснюють послуги у сфері електронної комерції, спрощену процедуру реєстрації та сплати ПДВ на послуги, що вони надають в Україні.

Очільник фінансового комітету Данило Гетманцев заявив у Раді, що Facebook, Viber та інші не сплачують ПДВ і державний бюджет втрачає 3 млрд грн.

Закон пропонує змінити Податковий кодекс. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат власним коштом.

Документ звільняє від ПДВ постачання електронних послуг у рамках надання освітніх послуг. Проект включає нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ, та встановлює правила визначення місця постачання електронних послуг.

Для платників ПДВ передбачається спрощена процедура реєстрації для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі. Сплата податкового зобов’язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

Гетманцев заявив, що про новий податок не йдеться, бо в Україні склалася «неприпустима ситуація, при якій податок на додану вартість не сплачується з електронних сервісів тими компаніями, які є нерезидентами нашої держави».

І не те, щоб ці компанії не хотіли сплачувати податок, однак механізм у законі щодо сплати ПДВ відсутній і, аби сплачувати ПДВ, вони повинні зареєструватися в Україні як резиденти, тобто змінити свій статус. Це тягне для них додаткові негативні податкові наслідки, — пояснив Гетманцев.

Ці компанії зможуть зареєструватися в електронному кабінеті віддалено, англійською мовою і сплачувати податок у валюті, при цьому не відвідувати Україну.