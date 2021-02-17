Замовити та відновити водійське посвідчення Кабмін дозволив онлайн, фото — ВСІМ

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Змінювати або замовляти посвідчення водія через додаток «ДіЯ» дозволив Кабмін на засіданні 17 лютого.

Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок «ДіЯ» або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У проекті цього документу пропонується надання можливості отримання послуги з обміну або замовлення посвідчення водія через «Дію» та забезпечення відображення посвідчення у додатку. Отримати посвідчення водія можна буде в Дії. На порталі та в застосунку будуть доступні послуги замовлення обміну та відновлення посвідчення водія, — повідомив під час засідання міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Аби обміняти посвідчення водія в «Дії», потрібно буде заповнити форму заявки, завантажити фотокопії паперового (пластикового) документа, який посвідчує зміну даних та медичну довідку.

За словами Федорова, у «Дії» вже є набір водійських документів, яким «користуються мільйони українців», — посвідчення водія, техпаспорт, автоцивілка.

Також ми запустили функцію оплати штрафів за порушення ПДР, розробляємо функціонал, з яким можна зайти в застосунок, замовити посвідчення і потім його забрати в найближчому сервісному центрі МВС, — повідомив міністр.

Іншим рішенням Кабмін запропонував запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах, щоб люди відразу могли отримати й номерні знаки, і технічний паспорт.

Рада 16 лютого підтримала законопроект № 2695, який передбачає, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку «Дія» можна використовувати нарівні з паперовими.

Верховна Рада 4 лютого попередньо ухвалила законопроект № 4355 про цифрові паспорти.