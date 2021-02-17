Заказать и восстановить водительское удостоверение онлайн разрешил Кабмин

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Ракурс

Менять или заказывать водительское удостоверение через приложение «ДіЯ» разрешил Кабмин на заседании 17 февраля.

Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение «ДіЯ» или через Единый государственный вебпортал электронных услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В проекте этого документа предлагается предоставление возможности получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения и обеспечению отображения удостоверения в приложении «ДіЯ».

На портале и в приложении будут доступны услуги заказа обмена и восстановления водительского удостоверения, — сообщил во время заседания министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы обменять удостоверение водителя в «Дії», нужно будет заполнить форму заявки, загрузить фотокопии бумажного (пластикового) документа, удостоверяющего изменение данных и медицинскую справку.

По словам Федорова, в «Дії» уже есть набор водительских документов, которым «пользуются миллионы украинцев», — водительское удостоверение, техпаспорт, автогражданка.

Также мы запустили функцию оплаты штрафов за нарушение ПДД, разрабатываем функционал, с которым можно зайти в приложение, заказать удостоверение и потом его забрать в ближайшем сервисном центре МВД, — сообщил министр.

В другом решении Кабмин предложил ввести регистрацию новых авто сразу в автосалонах, чтобы люди могли получить и номерные знаки, и технический паспорт.

Рада 16 февраля поддержала законопроект № 2695, который предусматривает, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта в приложении «ДіЯ» можно использовать наравне с бумажными.

Верховная Рада 4 февраля предварительно приняла законопроект № 4355 о цифровых паспортах.