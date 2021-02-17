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Ракурс
Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА

Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве (ФОТО)

17 фев 2021, 14:10
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В Киеве продолжается очистка крыш жилых и других зданий от сосулек.

Кроме спецтехники, задействовали 21 бригаду альпинистов, поскольку очистка сосулек с крыш многоэтажных домов требует специальных навыков. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА

Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА

Он также подчеркнул, что водителям не нужно парковать авто вплотную к локации, где сбивают сосульки.

Ежедневно удается очищать 200−250 домов, в зависимости от сложности и высоты дома. Однако в столице есть ряд помещений, которые обязаны очищать частные учреждения, — заявил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1 тыс. 700 грн.

Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА

Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА


Альпинисты сбивают сосульки со зданий в Киеве. Фото: КГГА

Напомним, на въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева ГСЧС.

Источник: Ракурс


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