Альпіністи збивають бурульки на будівлях в Києві. Фото: КМДА

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У Києві триває очищення дахів житлових та інших будинків від буруль.

Окрім спецтехніки, до справи залучили 21 бригаду альпіністів, оскільки очищення буруль із дахів багатоповерхівок потребує спеціальних навичок. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також наголосив, що водіям не потрібно паркувати авто впритул до локації, де збивають бурулі.

Щодня вдається очищати 200−250 будинків, залежно від складності та висоти будинку. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати приватні установи, — заявив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1 тис. 700 грн.

Нагадаємо, на в’їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.