Погода в Україні. Фото: narodna-pravda.uа

https://racurs.ua/ua/n150541-pogoda-v-ukrayini-dorojnyky-nazvaly-perekryti-trasy.html

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Погодні умови в Україні ускладнюють рух транспорту на дорогах.

Зранку йде невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів, повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Температура повітря 10−17° морозу, в центрі та на північному сході до 24° нижче нуля. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.

На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, покриття доріг мокре.

Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия — Городенка).

Також дороги розчищали важкою інженерною технікою у Хмельницькій області (розчищено 36 км), Івано-Франківській (36 км), Львівській області (18 км) та Рівненській області (20 км).

На в’їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах продовжують чергування десять рятувальників та шість одиниць техніки.

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах.

17 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), — йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.