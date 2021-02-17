Погода в Україні — дорожники назвали автотраси з обмеженим рухомhttps://racurs.ua/ua/n150541-pogoda-v-ukrayini-dorojnyky-nazvaly-perekryti-trasy.htmlРакурс
Погодні умови в Україні ускладнюють рух транспорту на дорогах.
Зранку йде невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів, повідомляє прес-служба «Укравтодору».
Температура повітря 10−17° морозу, в центрі та на північному сході до 24° нижче нуля. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.
На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, покриття доріг мокре.
Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия — Городенка).
Також дороги розчищали важкою інженерною технікою у Хмельницькій області (розчищено 36 км), Івано-Франківській (36 км), Львівській області (18 км) та Рівненській області (20 км).
На в’їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.
Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах продовжують чергування десять рятувальників та шість одиниць техніки.
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах.
17 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), — йдеться у повідомленні.
За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.