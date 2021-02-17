Погода в Украине — дорожники назвали автотрассы с ограниченным движениемhttps://racurs.ua/n150541-pogoda-v-ukraine-dorojniki-nazvali-avtotrassy-s-ogranichennym-dvijeniem.htmlРакурс
Погодные условия в Украине затрудняют движение транспорта на дорогах.
Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков, сообщает пресс-служба «Укравтодора».
Температура воздуха 10−17° мороза, в центре и на северо-востоке до 24° ниже нуля. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.
На перевальных участках дорог небольшой снег, покрытие дорог мокрое.
Продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров — Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка).
Также дороги расчищали тяжелой инженерной техникой в Хмельницкой области (расчищено 36 км), Ивано-Франковской (36 км), Львовской области (18 км) и Ровенской области (20 км).
На въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева ГСЧС.
Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах продолжают дежурство десять спасателей и шесть единиц техники.
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.
17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.