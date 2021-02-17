Погода в Украине. Фото: narodna-pravda.uа

https://racurs.ua/n150541-pogoda-v-ukraine-dorojniki-nazvali-avtotrassy-s-ogranichennym-dvijeniem.html

Ракурс

Погодные условия в Украине затрудняют движение транспорта на дорогах.

Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Температура воздуха 10−17° мороза, в центре и на северо-востоке до 24° ниже нуля. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.

На перевальных участках дорог небольшой снег, покрытие дорог мокрое.

Продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров — Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка).

Также дороги расчищали тяжелой инженерной техникой в ​​Хмельницкой области (расчищено 36 км), Ивано-Франковской (36 км), Львовской области (18 км) и Ровенской области (20 км).

На въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева ГСЧС.

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах продолжают дежурство десять спасателей и шесть единиц техники.

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.