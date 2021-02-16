Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Погода в Украине среду, 17 февраля будет облачной, в западных областях пройдет снег, местами с дождем, на дорогах образуется гололедица.

В северных и центральных областях ночью ожидается существенное понижение температуры, сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер южный, юго-западный, 3−9 м/с, порывы до 13 м/с.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 16−18° мороза, а днем ​​- 6−8° ниже нуля.

Погода в Харькове также будет без осадков. Температуру ночью прогнозируют 17−19° с отметкой минус, днем ​​- 7−9° мороза.

Погода в Одессе будет облачной, осадков не прогнозируют. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 10−12° ниже нуля, а днем ​​обещают 1−3° мороза.

Погода во Львове будет со снегом в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 8−10° мороза, а днем ​​будет 0−2° ниже нуля.

Погодные условия в Карпатах ожидаются без осадков ночью, а днем ​​прогнозируют снег. Температура воздуха ночью будет 4−6° мороза, а днем ​​прогнозируют от 1° ниже нуля до 1° тепла.

Холода и морозы в Украине будут отступать, рассказала метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института.

По ее словам, сейчас Украина находится под действием завершающего антициклона и холодных воздушных масс.

Они будут преобладать в Украине большую часть этой недели, затем им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период. Уже следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса, возможен мокрый снег, — уточнила Балабух.

По ее словам, из-за увеличения продолжительности дня воздух будет прогреваться все больше. Пока что этому процессу мешает снег, но в целом следующие недели в Украине будут значительно теплее.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 февраля ожидается относительно спокойная, в течение суток прогнозируют небольшие возмущения.