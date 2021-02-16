Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні середу, 17 лютого буде хмарною, в західних областях пройде сніг, місцями з дощем, на дорогах утвориться ожеледиця.

У північних і центральних областях вночі очікується суттєве зниження температури, повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер південний, південно-західний, 3−9 м/с, пориви до 13 м/с.

Погода у Києві очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 16−18° морозу, а вдень — 6−8° нижче нуля.

Погода в Харкові також буде без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 17−19° із позначкою мінус, вдень — 7−9° морозу.

Погода в Одесі буде хмарною, опадів не прогнозують. Температурні показники наступні — вночі очікується 10−12° нижче нуля, а вдень обіцяють 1−3° морозу.

Погода у Львові буде зі снігом протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° морозу, а вдень буде 0−2° нижче нуля.

Погодні умови в Карпатах очікуються без опадів вночі, а вдень прогнозують сніг. Температура повітря вночі буде 4−6° морозу, а вдень прогнозують від 1° нижче нуля до 1° тепла.

Холоди та морози в Україні будуть відступати, розповіла метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту.

За її словами, зараз Україна перебуває під дією завершального антициклону і холодних повітряних мас.

Вони будуть панувати в Україні більшу частину цього тижня, потім їм на зміну прийде циклон з теплом і опадами. Холоди та морози закінчуються, ймовірно, зараз у нас найхолодніший період. Вже наступний тиждень буде значно тепліше, вдень дійде до плюса, можливий мокрий сніг, — уточнила Балабух.

За її словами, через збільшення тривалості дня повітря прогріватиметься все більше. Поки що цьому процесу заважає сніг, але загалом наступні тижні в Україні будуть значно теплішими.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 лютого очікується відносно спокійна, протягом доби прогнозують невеликі збурення.