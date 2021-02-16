Плита «мемориала ДНР». Фото: УНН

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Памятник боевикам самопровозглашенной Донецкой народной республики установили оккупанты в Дебальцево.

Сепаратисты использовали на «мемориале» фото с украинским военным. Об этом 16 февраля сообщил журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский на своей странице в Facebook.

На фото украинский военный изображен на фоне местного железнодорожного вокзала. Это фото в январе 2015 года сделал Мустафа Найем и опубликовал у себя в Instagram. В то время Дебальцево контролировали Вооруженные силы Украины.

Каменная плита с гравировкой, на которой изображен военный, находится в центре комплекса. Издание «Новости Донбасса» пишет, что комплекс установили рядом со зданием оккупационной администрации города. Открытие так называемого памятника боевики запланировали на 19 февраля.

Напомним, в январе 2021 года неизвестные повалили памятник вождю российских большевиков Владимиру Ленину, который был установлен в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.