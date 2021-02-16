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Ракурс
Плита «меморіалу ДНР». Фото: УНН

Пам’ятник бойовикам ДНР із зображенням бійця АТО встановили у Дебальцевому (ФОТО)

16 лют 2021, 16:09
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Пам’ятник бойовикам самопроголошеної Донецької народної республіки встановили окупанти у Дебальцевому.

Сепаратисти використали на «меморіалі» фото з українським військовим. Про це 16 лютого повідомив журналіст, член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський на власній сторінці у Facebook.

На світлині український військовий зображений на фоні місцевого залізничного вокзалу. Це фото у січні 2015 року зробив Мустафа Найєм і опублікував у себе в Instagram. На той час Дебальцеве контролювали Збройні сили України.

Кам’яна плита з гравіюванням, на якій зображений військовий, знаходиться у центрі комплексу. Видання «Новости Донбасса» пише, що комплекс встановили поруч з будівлею окупаційної адміністрації міста. Відкриття так званого пам’ятника бойовики запланували на 19 лютого.


Плита «меморіалу ДНР». Фото: Новости Донбасса

Нагадаємо, у січні 2021 року невідомі повалили пам’ятник вождю російських більшовиків Володимиру Леніну, який був встановлений у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області.

Джерело: Ракурс


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