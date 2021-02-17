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Тюрьма в Украине впервые пойдет с молотка — Минюст

Тюрьма в Украине впервые пойдет с молотка — Минюст (ФОТО)

17 фев 2021, 10:20
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Тюрьма в Украине впервые пойдет с молотка — Министерство юстиции Украины и Фонд государственного имущества выставили на продажу бывший Ирпенский исправительный центр № 132, расположенный на Киевщине.

Продажа тюрьмы будет осуществляться в режиме аукциона. Стартовая цена — 220,2 млн грн. Об этом в Фейсбуке 16 февраля сообщил глава Минюста Денис Малюська.

«Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — приглашаем, — отметил Малюська.

По его словам, 70% поступлений от продажи потратят на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% - пополнит государственный бюджет.

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Источник: Ракурс


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