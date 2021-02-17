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Ракурс
В’язниця в Україні вперше піде з молотка — Мін’юст

В’язниця в Україні вперше піде з молотка — Мін’юст (ФОТО)

17 лют 2021, 10:20
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В’язниця в Україні вперше піде з молотка — Міністерство юстиції України і Фонд державного майна виставили на продаж колишній Ірпінський виправний центр № 132, розташований на Київщині.

Продаж в’язниці здійснюватиметься в режимі аукціону. Стартова ціна — 220,2 млн грн. Про це у Фейсбук 16 лютого повідомив очільник Мін’юсту Денис Малюська.

«Великий розпродаж в’язниць» дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хтось має зайвих 220 млн грн та хоче придбати невеличку в’язницю у кількох кілометрах від Києва — запрошуємо, — зазначив Малюська.

За його словами, 70% надходжень від продажу витратять на розвиток нової тюремної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. Ще 30% - поповнить державний бюджет.

В’язниця в Україні вперше піде з молотка

В’язниця в Україні вперше піде з молотка

В’язниця в Україні вперше піде з молотка


Джерело: Ракурс


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