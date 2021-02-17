День у Раді — оцінка Революції гідності і покарання за фейкові мінування

https://racurs.ua/ua/n150538-den-u-radi-ocinka-revoluciyi-gidnosti-i-pokarannya-za-feykovi-minuvannya-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада у середу, 17 лютого, проведе чергове пленарне засідання п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

На ньому планується розглянути проект постанови «Про заяву Верховної Ради України у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності».

Також планується розглянути проект постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка». Нардепи також дадуть оцінку висловлюванням народного депутата України Сергія Рудика на пленарному засіданні Верховної Ради України 28 січня 2021 року. Йдеться про ймовірні сексистські висловлювання цього нардепа.



ТРАНСЛЯЦІЯ

Серед законопроектів запланованих до розгляду у другому читанні:

«Про внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», № 3911;

«Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями», № 3761.

У цей день Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроекти, серед яких:

Верховна Рада 16 лютого закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.