Звернення до світу щодо окупації Криму ухвалила Рада. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150495-zvernennya-do-svitu-schodo-okupaciyi-krymu-uhvalyla-rada-hto-ne-golosuvav-za-postanovu.html

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Верховна Рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.

За проект постанови № 4655 проголосували 314 нардепів. Основні положення звернення — заклики щодо продовження політики невизнання спроби окупації Криму, подальшої консолідації міжнародної взаємодії з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у рамках української політико-дипломатичної ініціативи «Кримська платформа». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу із проханням засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України.

Посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, — йдеться в документі.

У зверненні також міститься заклик тиснути на Росію, щоб та звільнила українців, які утримуються в Криму та на території РФ. Також міжнародних партнерів попросили протидіяти мілітаризації Кримського півострова й вимагати від Москви припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні. Крім того, світову спільноту просять вимагати від Росії надання чітких запевнень щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення.

ВРУ закликала застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної влади федерації, причетних до окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та системних порушень прав людини.

Нагадаємо, українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії ще в 2008 році — задовго до початку агресії в Криму та на Донбасі.