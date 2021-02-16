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Ракурс
Валютні курси знову лихоманить. Фото: УП

Валютні курси знову лихоманить (ІНФОГРАФІКА)

16 лют 2021, 12:18
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Офіційний курс гривні на 16 лютого встановив Національний банк України — 27 грн 97 коп. за 1 дол.

У порівнянні з попереднім днем курс гривні впав на 12 коп. Натомість євро в Україні коштує 33,92 грн, інформує НБУ.

Валютні курси знову лихоманить. Інфографіка: НБУ

Валютні курси знову лихоманить. Інфографіка: НБУ

Після досить обмеженого за обсягами операцій понеділка, вівторок буде першим повноцінним днем роботи міжбанківського валютного ринку на цьому тижні.

На користь гривні грає початок періоду бюджетних платежів у клієнтів, що створює певний дефіцит гривні на міжбанку і змушує експортерів активніше продавати валютну виручку, а імпортерів стримує в їхніх можливостях з купівлі валюти.

Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон Мінфіну України щодо розміщення гривневих облігацій внутрішніх державних позик на 91, 483, 791 і 1190 днів, доларових — на 715 днів і облігацій в євро — на один рік.


Ми прогнозуємо при збереженні прибутковості на рівні від 9,25% (за короткими паперами та до 12,15% річних (з більш довгострокових паперів) непогані суми залучення коштів до бюджету. За гривневими паперами — у межах 8,1−12,4 млрд грн, в доларах — до 95−140 млн (при прибутковості до 3,95% річних) і в євро — до 65−75 млн (при прибутковості від 2,25% до 3% річних).Такі значні обсяги операцій з облігаціями у вівторок і середу істотно вплинуть на поведінку ресурсного та валютного ринків, — зазначають в НБУ.

Нагадаємо, місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявляють, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Джерело: Ракурс


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