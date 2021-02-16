Валютні курси знову лихоманить. Фото: УП

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 16 лютого встановив Національний банк України — 27 грн 97 коп. за 1 дол.

У порівнянні з попереднім днем курс гривні впав на 12 коп. Натомість євро в Україні коштує 33,92 грн, інформує НБУ.

Після досить обмеженого за обсягами операцій понеділка, вівторок буде першим повноцінним днем роботи міжбанківського валютного ринку на цьому тижні.

На користь гривні грає початок періоду бюджетних платежів у клієнтів, що створює певний дефіцит гривні на міжбанку і змушує експортерів активніше продавати валютну виручку, а імпортерів стримує в їхніх можливостях з купівлі валюти.

Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон Мінфіну України щодо розміщення гривневих облігацій внутрішніх державних позик на 91, 483, 791 і 1190 днів, доларових — на 715 днів і облігацій в євро — на один рік.

Ми прогнозуємо при збереженні прибутковості на рівні від 9,25% (за короткими паперами та до 12,15% річних (з більш довгострокових паперів) непогані суми залучення коштів до бюджету. За гривневими паперами — у межах 8,1−12,4 млрд грн, в доларах — до 95−140 млн (при прибутковості до 3,95% річних) і в євро — до 65−75 млн (при прибутковості від 2,25% до 3% річних).Такі значні обсяги операцій з облігаціями у вівторок і середу істотно вплинуть на поведінку ресурсного та валютного ринків, — зазначають в НБУ.

Нагадаємо, місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявляють, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.