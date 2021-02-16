Ракета Falcon 9 не змогла приземлитися на платформу, фото: Ben Cooper

https://racurs.ua/ua/n150493-u-spacex-zatonula-raketa-v-rezultati-nevdalogo-pryzemlennya-video.html

Ракурс

SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, 16 лютого запустила з мису Канаверал у Флориді багаторазову ракету Falcon 9, котра успішно вивела на орбіту ще 60 супутників глобального інтернету Starlink.

Проте керована посадка першої багаторазової ступені ракети на плавучу платформу в Атлантичному океані не пройшла успішно — ракета впала у воду, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з планами, ракета через 8 хвилин 24 секунди після старту мала приземлитися за 633 км від місця старту, проте її зафіксували за приблизно 700 км від місця запуску.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Втрачена ступінь ракети використовувалася вже вшосте. Наразі невідомо, чи планують у SpaceX її дістати з води та знову використовувати.

До цього Falcon 9 здійснили 24 підряд успішні приземлення. За планами Маска, перші ступені Falcon 9 мають здійснювати 10 приземлень, після цього проходити процедуру заміни зношених деталей і використовуватися далі — до загалом 90 запусків.

Нагадаємо, SpaceX вже вивела на орбіту понад 1 тис. супутників Starlink.