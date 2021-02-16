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Ракурс
Ракета Falcon 9 не змогла приземлитися на платформу, фото: Ben Cooper

У SpaceX затонула ракета в результаті невдалого приземлення (ВІДЕО)

16 лют 2021, 12:13
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SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, 16 лютого запустила з мису Канаверал у Флориді багаторазову ракету Falcon 9, котра успішно вивела на орбіту ще 60 супутників глобального інтернету Starlink.

Проте керована посадка першої багаторазової ступені ракети на плавучу платформу в Атлантичному океані не пройшла успішно — ракета впала у воду, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з планами, ракета через 8 хвилин 24 секунди після старту мала приземлитися за 633 км від місця старту, проте її зафіксували за приблизно 700 км від місця запуску.

Втрачена ступінь ракети використовувалася вже вшосте. Наразі невідомо, чи планують у SpaceX її дістати з води та знову використовувати.


До цього Falcon 9 здійснили 24 підряд успішні приземлення. За планами Маска, перші ступені Falcon 9 мають здійснювати 10 приземлень, після цього проходити процедуру заміни зношених деталей і використовуватися далі — до загалом 90 запусків.

Нагадаємо, SpaceX вже вивела на орбіту понад 1 тис. супутників Starlink.


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