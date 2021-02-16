Ракета Falcon 9 не смогла приземлиться на платформу, фото: Ben Cooper

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Ракурс

SpaceX, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска, 16 февраля запустила с мыса Канаверал во Флориде многократную ракету Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту еще 60 спутников глобального интернета Starlink.

Однако управляемая посадка первой многоразовой степени ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане не прошла успешно — ракета упала в воду, сообщает пресс-служба компании.

Согласно планам, ракета через 8 минут 24 секунды после старта должна была приземлиться в 633 км от места старта, однако ее зафиксировали за примерно 700 км от места запуска.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Потерянная ступень ракеты использовалась уже в шестой раз. Пока неизвестно, планируют ли в SpaceX достать ее из воды и использовать снова.

К этому Falcon 9 осуществили 24 подряд успешные приземления. По планам Маска, первые ступени Falcon 9 должны осуществлять 10 приземлений, после этого проходить процедуру замены изношенных деталей и использоваться дальше — до в целом 90 запусков.

Напомним, SpaceX уже вывела на орбиту более 1 тыс. спутников Starlink.