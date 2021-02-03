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Ракурс
Starship разбился во время испытаний, фото: SpacePadreIsle

Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (ФОТО, ВИДЕО)

3 фев 2021, 08:51
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SpaceX, американская частная космическая компания миллиардера Илона Маска, осуществила запуск уже девятого прототипа многоразового корабля Starship, который проектируется для осуществления межпланетных полетов.

Как и во время предыдущих испытаний, которые состоялись 10 декабря, прототип космического разбился при заходе на посадку. Трансляция испытаний проводилась на YouTube-канале SpaceX.

В отличие от испытаний 10 декабря, когда космический корабль разбился из-за недостаточного давления в посадочном баке, на этот раз не удалось осуществить ключевой маневр перед включением двигателей.

Starship SN9 поднялся на высоту 12 км, выключил двигатель и начал управляемый спуск с помощью аэродинамических рулей, однако на этот раз не смог осуществить маневр разворота двигателями вниз перед посадкой.

В результате ракета упала на посадочную площадку и взорвалась. О причинах аварии пока не сообщается.

Starship разбился во время испытаний, фото: John Kraus

Starship разбился во время испытаний, фото: SpacePadreIsle

Starship разбился во время испытаний, фото: SpacePadreIsle

Starship разбился во время испытаний, фото: SpacePadreIsle


Напомним, в декабре были опубликованы фото обломков космического корабля Starship SN8 и видео с места его падения.

Источник: Ракурс


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