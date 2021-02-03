Starship розбився під час випробувань, фото: SpacePadreIsle

https://racurs.ua/ua/n149872-starship-ilona-maska-znovu-rozbyvsya-pid-chas-vyprobuvan-foto-video.html

Ракурс

SpaceX, американська приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска, здійснила запуск вже дев’ятого прототипу багаторазового корабля Starship, котрий проектується для здійснення міжпланетних польотів.

Як і під час попередніх випробувань, котрі відбулися, 10 грудня, прототип космічного розбився при заході на посадку. Трансляція випробувань проводилася на YouTube-каналі SpaceX.

На відміну від випробувань 10 грудня, коли космічний корабель розбився через недостатній тиск в посадковому баку, цього разу не вдалося здійснити ключовий маневр перед увімкненням двигунів.

Starship SN9 піднявся на висоту 12 км, вимкнув двигун та почав керований спуск за допомогою аеродинамічних рулів, проте цього разу не зміг здійснити маневр розвороту двигунами вниз перед посадкою.

В результаті ракета впала на посадковий майданчик і вибухнула. Про причини аварії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у грудні були опубліковані фото уламків космічного корабля Starship SN8 та відео з місця його падіння.