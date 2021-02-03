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Ракурс
Starship розбився під час випробувань, фото: SpacePadreIsle

Прототип Starship Ілона Маска знову розбився під час випробувань (ФОТО, ВІДЕО)

3 лют 2021, 08:51
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SpaceX, американська приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска, здійснила запуск вже дев’ятого прототипу багаторазового корабля Starship, котрий проектується для здійснення міжпланетних польотів.

Як і під час попередніх випробувань, котрі відбулися, 10 грудня, прототип космічного розбився при заході на посадку. Трансляція випробувань проводилася на YouTube-каналі SpaceX.

На відміну від випробувань 10 грудня, коли космічний корабель розбився через недостатній тиск в посадковому баку, цього разу не вдалося здійснити ключовий маневр перед увімкненням двигунів.

Starship SN9 піднявся на висоту 12 км, вимкнув двигун та почав керований спуск за допомогою аеродинамічних рулів, проте цього разу не зміг здійснити маневр розвороту двигунами вниз перед посадкою.

В результаті ракета впала на посадковий майданчик і вибухнула. Про причини аварії наразі не повідомляється.

Starship розбився під час випробувань, фото: John Kraus

Starship розбився під час випробувань, фото: SpacePadreIsle

Starship розбився під час випробувань, фото: SpacePadreIsle

Starship розбився під час випробувань, фото: SpacePadreIsle


Нагадаємо, у грудні були опубліковані фото уламків космічного корабля Starship SN8 та відео з місця його падіння.

Джерело: Ракурс


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