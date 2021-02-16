Управління держохорони підтвердило зникнення відео голосування за Шкарлета, фото — Суспільне

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Ракурс

Скандал з міністром Сергієм Шкарлетом у Верховній Раді, пов’язаний зі зникненням відеозаписів одного з голосувань у січні, продовжується. Управління держохорони підтвердило цей факт.

Нібито зник запис сесійного дня, коли в Раді голосували за затвердження Сергія Шкарлета на посаді міністра освіти і науки України. Раніше він кілька місяців працював в уряді зі статусом виконуючого обов’язки міністра.

Про підтвердження зникнення запису повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк. Він 16 лютого з колегами провів зустріч з Управлінням держохорони.

Так, офіційне відео кнопкодавства за Шкарлета чудесним чином випарувалося. Нагадую, що це були докази в кримінальній справі, — повідомив Железняк у своїх соцмережах.

Шкарлет став міністром освіти і науки України 17 грудня, коли Верховна Рада підтримала його призначення мінімально необхідною кількістю голосів — 226. Згодом були оприлюднені факти кнопкодавства під час цього голосування. За розслідування справи взявся Офіс генпрокурора.

«Голос» 15 лютого закликав спікера Ради Дмитра Разумкова розібратися у цій ситуації.

Разумков відповів, що якщо відео не знайдуть, то спробують його відновити «у межах наших повноважень.

Наприкінці 2020 року депутати оприлюднили докази кнопкодавства під час голосування за кандидатуру скандального в. о. міністра освіти, якого звинувачують в масовому плагіаті. Йшлося про те, що нардеп Григорій Суркіс з «Опозиційною платформи — За життя» проголосував «за», але був того дня відсутнім у Раді.