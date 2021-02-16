Управление госохраны подтвердило исчезновение видео голосования за Шкарлета, фото — Суспільне

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Ракурс

Скандал с министром Сергеем Шкарлетом в Верховной Раде, связанный с исчезновением видеозаписей одного из голосований в январе, продолжается. Управление госохраны подтвердило этот факт.

Якобы исчез запись сессионного дня, когда в Раде голосовали за утверждение Шкарлета в должности министра образования и науки Украины. Ранее он несколько месяцев работал в правительстве в статусе исполняющего обязанности министра.

О подтверждении исчезновения записи сообщил нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк. Он 16 февраля с коллегами провел встречу с представителями Управления госохраны.

Да, официальное видео кнопкодавства по Шкарлету чудесным образом испарилось. Напоминаю, что это были доказательства по уголовному делу, — сообщил Железняк в своих соцсетях.

Шкарлет стал министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года, когда Верховная Рада поддержала его назначение минимально необходимым количеством голосов — 226. Впоследствии были обнародованы факты кнопкодавства во время этого голосования. За расследование дела взялся Офис генпрокурора.

«Голос» 15 февраля призвал спикера Рады Дмитрия Разумкова разобраться в этой ситуации.

Разумков ответил, что если видео не найдут, то попытаются его восстановить «в пределах наших полномочий.

В конце 2020 года депутаты обнародовали доказательства кнопкодавства во время голосования за кандидатуру скандального и.о. министра образования, которого обвиняют в массовом плагиате. Речь шла о том, что нардеп Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал «за», но в тот день отсутствовал в Раде.