Валютные курсы снова лихорадит. Фото: УП

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Ракурс

Официальный курс гривны на 16 февраля установил Национальный банк Украины — 27 грн 97 коп. за 1 долл.

По сравнению с предыдущим днем курс гривны упал на 12 коп. В то же время евро в Украине стоит 33,92 грн, информирует НБУ.

После достаточно ограниченного по объемам операций понедельника, вторник будет первым полноценным днем работы межбанковского валютного рынка на этой неделе.

В пользу нацвалюты играет начало периода бюджетных платежей у клиентов, что создает определенный дефицит гривны на межбанке и заставляет экспортеров активнее продавать валютную выручку, а импортеров сдерживает в их возможностях по покупке валюты.

Кроме этого, сегодня состоится аукцион Минфина Украины по размещению гривневых облигаций на 91, 483, 791 и 1190 дней, долларовых — на 715 дней и облигаций в евро — на один год.

Мы прогнозируем при доходности на уровне от 9,25% (по коротким бумагам) и до 12,15% годовых (по более долгосрочным бумагам) неплохие суммы привлечения средств в бюджет. По гривневым бумагам — в пределах 8,1−12,4 млрд грн, в долларах — до 95−140 млн (при доходности до 3,95% годовых) и в евро — до 65−75 млн (при доходности от 2,25% до 3% годовых). Такие значительные объемы операций с облигациями во вторник и среду существенно повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков, — сообщают в НБУ.

Напомним, миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине. Представители МВФ заявляют, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.