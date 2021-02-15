Курс доллара — на валютном рынке нестабильность

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Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля установил официальный курс на уровне 27,84 грн за долл. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем ​​— 12 февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на уровне 27,844 грн за 1 долл. Курс 12 февраля составлял 27,8384 грн.

Курс гривны к евро установлен на уровне 33,6801 грн за евро против 33,8111 грн за евро днем ​​ранее.

Официальный курс доллара незначительно растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Утром 15 февраля после открытия межбанка доллар в покупке и в продаже прибавил 6 копеек. Евро подорожал в покупке на 18 копеек, а в продаже на 19 копеек.

Межбанк на прошлой неделе закрылся в диапазоне 27,88 — 27,90 грн за долл. Торги по евро закрылись на уровне 33,7152 — 33,7394 грн.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80 − 28,09 грн. Евро покупают по 33,50 грн, продают по 34,00 грн.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю по 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться в пределах 27,5/27,7 грн.

Между тем в субботу, 13 февраля стало известно, что миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине. Представители МВФ заявляют, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.