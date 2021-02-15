Курс долара — на валютному ринку нестабільність, фото — Мінфін

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Ракурс

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,84 грн за дол. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем — 12 лютого.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на рівні 27,844 грн за 1 дол. Курс 12 лютого становив 27,8384 грн.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 33,6801 грн за євро проти 33,8111 грн за євро напередодні.

Офіційний курс долара незначно зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Уранці 15 лютого до відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу додав 6 копійок. Євро подорожчало в покупці на 18 копійок, а в продажу на 19 копійок.

Міжбанк минулого тижня закрився в діапазоні 27,88 − 27,90 грн за дол. Торги по євро закрилися на рівні 33,7152 − 33,7394 грн.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80−28,09 грн. Євро купують по 33,50 грн, продають по 34,00 грн.

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень за 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися у межах 27,5/27,7 грн.

Тим часом у суботу, 13 лютого стало відомо, що місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявляють, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.