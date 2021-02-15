Меган Маркл та Принц Гаррі, фото: «РБК»

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Ракурс

Меган Маркл та британський принц Гаррі, герцоги Сассекські, чекають на другу дитину.

Таким чином, у їхнього однорічного сина Арчі невдовзі з’явиться молодший брат чи сестра. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на представника пари.

Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на другу дитину, — заявив представник пари.

Також пара поділилася чорно-білим знімком, на якому Гаррі, сидячи під деревом, гладить голову Меган, яка лежить у нього на колінах й однією рукою обіймає свій живіт.

Зазначається, що майбутня дитина герцогів Сассекських буде восьмою у черзі на британський трон.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Маркл та Гаррі ризикнули серйозно порушити королівський протокол, зустрівшись із членом Демократичної партії США у листопаді 2020 року — напередодні виборів.