Меган Маркл и принц Гарри, фото: «РБК»

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Ракурс

Меган Маркл и британский принц Гарри, герцоги Сассекские, ждут второго ребенка.

Таким образом, у их годовалого сына Арчи вскоре появится младший брат или сестра. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя пары.

Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка, — заявил представитель пары.

Также пара поделилась черно-белым снимком, на котором Гарри, сидя под деревом, гладит голову Меган, которая лежит у него на коленях и одной рукой обнимает свой живот.

Отмечается, что будущий ребенок герцогов Сассекских будет восьмым в очереди на британский трон.

Напомним, недавно стало известно, что Маркл и Гарри рискнули серьезно нарушить королевский протокол, встретившись с членом Демократической партии США в ноябре 2020 года — накануне выборов.