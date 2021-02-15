Меган Маркл и Принц Гарри ждут второго ребенка (ФОТО)https://racurs.ua/n150436-megan-markl-i-princ-garri-jdut-vtorogo-rebenka-foto.htmlРакурс
Меган Маркл и британский принц Гарри, герцоги Сассекские, ждут второго ребенка.
Таким образом, у их годовалого сына Арчи вскоре появится младший брат или сестра. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя пары.
Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка, — заявил представитель пары.
Также пара поделилась черно-белым снимком, на котором Гарри, сидя под деревом, гладит голову Меган, которая лежит у него на коленях и одной рукой обнимает свой живот.
Отмечается, что будущий ребенок герцогов Сассекских будет восьмым в очереди на британский трон.
Напомним, недавно стало известно, что Маркл и Гарри рискнули серьезно нарушить королевский протокол, встретившись с членом Демократической партии США в ноябре 2020 года — накануне выборов.