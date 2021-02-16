Обращение к миру относительно оккупации Крыма приняла Рада. Фото: УП

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Верховная Рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

За проект постановления № 4655 проголосовали 314 нардепов. Основные положения обращения —призывы о продолжении политики непризнания попытки оккупации Крыма, дальнейшей консолидации международного взаимодействия с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы «Крымская платформа». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Парламент обратился к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира с просьбой осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения ею вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, — говорится в документе.

В обращении также содержится призыв давить на Россию, чтобы та освободила украинцев, которые содержатся в Крыму и на территории РФ. Также попросили международных партнеров противостоять милитаризации Крымского полуострова и требовать от Москвы прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе. Кроме того, мировое сообщество просят требовать от России предоставления четких заверений относительно неразмещения на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения.

ВРУ призвала применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти России, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.

Напомним, украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России еще в 2008 году — задолго до начала агрессии в Крыму и на Донбассе.