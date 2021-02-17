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Ракурс
Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: ANSA

Вулкан Етна знову прокинувся — вражаючі кадри виверження (ФОТО, ВІДЕО)

17 лют 2021, 09:56
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Етна, найбільший діючий вулкан Європи, знову прокинувся у вівторок, 16 лютого.

Національний інститут геофізики та вулканології зареєстрував підвищення вулканічної активності ближче до вечора — о 16.10 за місцевим часом, повідомило італійське інформагентство ANSA.

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: ANSA

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: ANSA

Підземні поштовхи знаходилися на глибині від 2,9 до 3 км. Вулкан викидав попіл на висоту понад 1 км.

Через попіл та сильний дим міжнародний аеропорт Катанії призупинив роботу, повідомлень про постраждалих немає.

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: Reuters

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: Reuters

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: Reuters

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається.

Вулкан знаходиться під постійним наглядом фахівців, але зазвичай його активність не призводить до руйнувань.

Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: Reuters


Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено десять людей, зокрема команда репортерів BBC.

Нагадаємо, попередній раз виверження вулкану зафіксували 30 січня. Місце виверження було належно убезпечене, тому постраждалих та загиблих не було.

Джерело: Ракурс


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