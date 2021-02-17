Вулкан Етна знову прокинувся. Фото: ANSA

https://racurs.ua/ua/n150539-vulkan-etna-znovu-prokynuvsya-vrajauchi-kadry-vyverjennya-foto-video.html

Ракурс

Етна, найбільший діючий вулкан Європи, знову прокинувся у вівторок, 16 лютого.

Національний інститут геофізики та вулканології зареєстрував підвищення вулканічної активності ближче до вечора — о 16.10 за місцевим часом, повідомило італійське інформагентство ANSA.

Підземні поштовхи знаходилися на глибині від 2,9 до 3 км. Вулкан викидав попіл на висоту понад 1 км.

Через попіл та сильний дим міжнародний аеропорт Катанії призупинив роботу, повідомлень про постраждалих немає.

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається.

Вулкан знаходиться під постійним наглядом фахівців, але зазвичай його активність не призводить до руйнувань.

Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено десять людей, зокрема команда репортерів BBC.

Нагадаємо, попередній раз виверження вулкану зафіксували 30 січня. Місце виверження було належно убезпечене, тому постраждалих та загиблих не було.