Курс долара знову несподівано впав (ІНФОГРАФІКА)

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Ракурс

Курс долара в обмінниках та у Національному банку України у середу, 17 лютого, зменшився. Регулятор зміцнив гривню до долара США на 14 копійок — до 27,8304 грн.

У вівторок американська валюта коштувала в НБУ 27,9671 грн.

Курс гривні до євро на 17 лютого встановлено на рівні 33,7708 грн за євро проти 33,9297 грн за євро у вівторок.

Валютний ринок у вівторок знову дещо спантеличив спостерігачів. З одного боку, спрацював фактор аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. На ринку з’являлися нерезиденти і продавали валюту під свої потенційні купівлі гривневих паперів. Це частково підтримало позиції нацвалюти на міжбанку.

З іншого боку — цього виявилося замало, щоб закрити весь попит, який виник після обіду. Причому на самому початку — за рахунок реальних покупців валюти, і тільки потім тих спекулянтів, хто приєднався.

У підсумку, в першій половині дня котирування долара просіли, але після обіду частина великих покупців своїм попитом підтягнули курс до 27,90/27,92 гривень до кінця дня.

НБУ участі в торгах у вівторок не брав.

Зростання котирувань вітали як великі експортери, так і та частина нерезидентів, хто продовжував вкладатися в гривневі папери на аукціоні. Саме тому і ті, й інші не тільки не чинили істотного опору діям спекулянтів щодо розкрутки курсу у другій половині дня, а й частково підіграли їм в цьому.