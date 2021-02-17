Курс доллара снова неожиданно упал (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150537-kurs-dollara-snova-neojidanno-upal-infografika.htmlРакурс
Курс доллара в обменниках и в Национальном банке Украины в среду, 17 февраля, уменьшился. Регулятор укрепил гривну к доллару США на 14 копеек — до 27,8304 грн.
Во вторник американская валюта стоила в НБУ 27,9671 грн.
Курс гривны к евро на 17 февраля установлен на уровне 33,7708 грн за евро против 33,9297 грн за евро во вторник.
Валютный рынок во вторник вновь несколько озадачил наблюдателей. С одной стороны, сработал фактор аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. На ринку появились нерезиденты, которые продавали валюту под свои потенциальные покупки гривневых бумаг. Это частично поддержало позиции нацвалюты на межбанке.
С другой стороны, этого оказалось мало, чтобы закрыть весь спрос, возникший после обеда. Причем в самом начале — за счет реальных покупателей валюты, и только потом спекулянтов.
В итоге, в первой половине дня котировки доллара просели, но после обеда часть крупных покупателей своим спросом подтянули курс к 27,90 / 27,92 гривен до конца дня.
НБУ участия в торгах во вторник не брал.
Рост котировок приветствовали как крупные экспортеры, так и та часть нерезидентов, которая продолжала вкладываться в гривневые бумаги на аукционе. Именно поэтому и те, и другие не только не оказывали существенного сопротивления действиям спекулянтов по раскрутке курса во второй половине дня, но и частично подыграли им в этом.