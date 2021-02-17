Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине уложил в больницы больше 2 тыс. человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150536-koronavirus-v-ukraine-ulojil-v-bolnicy-bolshe-2-tys-chelovek-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 17 февраля подхватили еще 4 тыс. 286 человек.
В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2 тыс. 330 человек;
- летальных исходов — 147;
- выздоровели — 5 тыс. 927 человек;
- осуществлено тестирований — 64 тыс. 842 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 782, методом ИФА — 16 тыс. 647).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 млн 280 тыс. 904 человека;
- выздоровели — 1 млн 128 тыс. 895 человек;
- летальных исходов — 24 тыс. 689.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (646), Черновицкой области (386), Киеве (366), Винницкой области (351) и Закарпатской области (275).
Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске продолжает стремительно распространяться — центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с пневмониями и подозрениями на COVID-19.
.