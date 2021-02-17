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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине уложил в больницы больше 2 тыс. человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)

17 фев 2021, 09:11
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Коронавирус в Украине по состоянию на 17 февраля подхватили еще 4 тыс. 286 человек.

В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 330 человек;
  • летальных исходов — 147;
  • выздоровели — 5 тыс. 927 человек;
  • осуществлено тестирований — 64 тыс. 842 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 782, методом ИФА — 16 тыс. 647).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 млн 280 тыс. 904 человека;
  • выздоровели — 1 млн 128 тыс. 895 человек;
  • летальных исходов — 24 тыс. 689.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (646), Черновицкой области (386), Киеве (366), Винницкой области (351) и Закарпатской области (275).


Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске продолжает стремительно распространяться — центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с пневмониями и подозрениями на COVID-19.

Источник: Ракурс


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