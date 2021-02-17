Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине по состоянию на 17 февраля подхватили еще 4 тыс. 286 человек.

В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 330 человек;

летальных исходов — 147;

выздоровели — 5 тыс. 927 человек;

осуществлено тестирований — 64 тыс. 842 (в частности методом ПЦР — 25 тыс. 782, методом ИФА — 16 тыс. 647).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 млн 280 тыс. 904 человека;

выздоровели — 1 млн 128 тыс. 895 человек;

летальных исходов — 24 тыс. 689.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (646), Черновицкой области (386), Киеве (366), Винницкой области (351) и Закарпатской области (275).

Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске продолжает стремительно распространяться — центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с пневмониями и подозрениями на COVID-19.