Снегопады блокируют развозку COVID-больных из Ивано-Франковска

https://racurs.ua/n150501-snegopady-blokiruut-razvozku-covid-bolnyh-iz-ivano-frankovska-ofis-prezidenta.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области совпала по времени со снегопадами, которые блокировали часть населенных пунктов области.

Такая ситуация не позволяет быстро перевозить больных COVID-19 в другие области.

Об этом стало известно во время совещания Офисе президента 16 февраля.

Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов «скорыми» в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области, — цитирует слова президента Владимира Зеленского пресс-служба Банковой.

Ситуацию с заполнением койко-мест для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ивано-Франковской области в правительстве считают угрожающей.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль подтвердил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест — более 90%, в среднем по области — 73%.

Премьер-министр сообщил, что сейчас в Украине 129 тыс. активных больных коронавирус.

За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области заболело 621 человек. При этом в области 9 тыс. 339 активных больных, это больше, чем в Киеве, — сообщил Шмыгаль.

Сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по поводу новой вспышки. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.