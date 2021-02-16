Балтийское море замерзло из-за сильных морозов. Фото:

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Аномальные морозы в Европе привели к замерзанию побережья Балтийского моря.

В частности, замерзла полоса шириной в несколько сотен метров на польском море. редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. Местные жители утверждают, что такого не видели по меньшей мере четверть века. Об этом сообщает Euronews.

Также слоем льда покрылось побережье Балтийского моря в Калининградской области России, хотя обычно море в этом регионе не замерзает из-за мягкого климата.

Сложные погодные условия наблюдаются и в греческих Афинах. Из-за мощного снегопада власти уже отложили вакцинацию населения против коронавируса в большей части столичного региона. По информации Associated Press, местные власти рекомендуют жителям, особенно в северном и восточном пригородах Афин не покидать свои дома. Кроме того, одна линия афинского метрополитена, которая проходит частично над землей до северного пригорода, была остановлена, а для большинства автобусов был отменен маршрут.

Также часть Афин из-за метели осталась без света. На центральных улицах греческой столицы работают снегоочистители.

Напомним, ситуация на дорогах Украины остается сложной из-за погодных условий. Сегодня, 16 ноября, снегопады наблюдаются в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, за сутки в Кировоградской области выпало 30 см снега