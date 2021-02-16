Балтійське море замерзло через люті морози. Фото:

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Аномальні морози в Європі призвели до замерзання узбережжя Балтійського моря.

Зокрема, замерзла смуга шириною в кілька сотень метрів на польському морі. рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті Мендзиздроє. Місцеві мешканці стверджують, що такого не бачили щонайменше чверть століття. Про це повідомляє Euronews.

Також шаром льоду покрилося узбережжя Балтійського моря в Калінінградській області Росії, хоча зазвичай море в цьому регіоні не замерзає через м’який клімат.

Складні погодні умови спостерігаються й у грецьких Афінах. Через потужний снігопад влада вже відклала вакцинацію населення проти коронавірусу в більшій частині столичного регіону. За інформацією Associated Press, місцева влада рекомендує жителям, особливо у північному та східному передмістях Афін не залишати свої домівки. Крім того, одну лінію Афінського метрополітену, яка проходить частково над землею до північного передмістя, було зупинено, а для більшості автобусів був скасований маршрут.

Також частина Афін через хуртовини залишилася без світла. На центральних вулицях грецької столиці працюють снігоочисники.

Нагадаємо, ситуація на дорогах України залишається складною через погодні умови. Сьогодні, 16 листопада, снігопади спостерігаються в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, за добу в Кіровоградській області випало 30 см снігу