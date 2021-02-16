Шмигаль попросив звільнити керівництво «Нафтогазу» — Вітренко «перевів стрілки» на прем'єра. Фото: Главком

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Юрій Вітренко, виконувач обов’язків міністра енергетики, підтвердив, що написав листа на ім’я прем'єра Дениса Шмигаля з проханням звільнити керівництво «Нафтогазу».

Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку премʼєр-міністра. Держаудитслужба перевіряла «Нафтогаз» у кінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, тільки нещодавно прийшов у міністерство, — заявив Вітренко на форумі «Україна 30».

За його словами, компанія не виконала показник видобутку газу у 2020 році та планує скорочувати його протягом п’яти років. Держаудитслужба виявила порушення, які призвели до втрат на суму 75,5 млрд грн.

Також Вітренко розповів, чому, на його думку, Верховна рада двічі не призначила його міністром.

Коли вперше за мене не проголосували, те, що я чув від депутатів, полягало в тому, що їм не вистачило можливості зі мною поспілкуватися і почути мої плани, принципи, що я збираюся робити на цій посаді. Дійсно, рішення приймалося дуже швидко. Але, вочевидь, після того, як я показав, що я реально збираюся робити, група депутатів, яку пов’язують з Коломойським, вирішила проголосувати проти. Можливо, це свідчить про те, що їм не подобалося те, що я робив або збирався робити. Це їхнє право, я не збираюся змінювати свої життєві принципи задля голосування окремих депутатів, — розповів Юрій Вітренко журналістам.

Він заявив, що після невдалої другої спроби взагалі не займався переконанням депутатів і не знає, чи спілкувався з цього приводу з депутатами президент Володимир Зеленський, оскільки він обговорював з ним лише «нагальні робочі питання».

За словами Вітренка, юристи міністерства вважають, що немає жодного порушення у тому, що він понад три місяці виконує обов’язки міністра енергетики, оскільки його призначав уряд і лише він може позбавити його цих обов’язків.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ оприлюднили лист Вітренка до прем'єра Шмигаля, у якому він просить звільнити голову правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва і розірвати контракт з усіма членами наглядової ради компанії.