Шмыгаль попросил уволить руководство «Нафтогаза» – Витренко «перевел стрелки» на премьера. Фото: Главком

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Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, подтвердил, что написал письмо на имя премьера Дениса Шмыгаля с просьбой уволить руководство «Нафтогаза».

Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла «Нафтогаз» в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство, — заявил Витренко на форуме «Украина 30».

По его словам, компания не выполнила показатель добычи газа в 2020 году и планирует сокращать его в течение пяти лет. Госаудитслужба выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,7 млрд гривен.

Также Витренко рассказал, почему, по его мнению, Верховная рада дважды не назначила его министром.

Когда впервые за меня не проголосовали, то, что я слышал от депутатов, заключалось в том, что им не хватило возможности со мной пообщаться и услышать мои планы, принципы, что я собираюсь делать на этой должности. Действительно, решение принималось очень быстро. Но, очевидно, после того, как я показал, что я реально собираюсь делать, группа депутатов, которую связывают с Коломойским, решила проголосовать против. Возможно, это свидетельствует о том, что им не нравилось то, что я делал или собирался делать. Это их право, я не собираюсь менять свои жизненные принципы для голосования отдельных депутатов, — рассказал Юрий Витренко журналистам.

Он заявил, что после неудачной второй попытки вообще не занимался убеждением депутатов и не знает, общался ли по этому поводу с депутатами президент Владимир Зеленский, поскольку он обсуждал с ним лишь «неотложные рабочие вопросы».

По словам Витренко, юристы министерства считают, что нет никакого нарушения в том, что он больше трех месяцев исполняет обязанности министра энергетики, поскольку его назначало правительство и только оно может лишить его этих обязанностей.

Напомним, накануне СМИ обнародовали письмо Витренко к премьеру Шмыгалю, в котором он просит уволить председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами наблюдательного совета компании.