Командира диверсантов ЛНР задержали в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

Командира диверсантов ЛНР задержали в Одесской области. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n150498-komandira-diversantov-lnr-zaderjali-v-odesskoy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

Командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений боевиков Луганской народной республики задержали в Одесской области.

Разоблачили злоумышленника контрразведчики Службы безопасности Украины, которые установили, что уроженец Луганщины был одним из тех, кто в 2014 году захватывал здание УСБУ в Луганской области. После того сепаратист воевал против сил АТО в составе так называемого третьего Станично-Луганского батальона НДС ДШБ как командир разведывательно-диверсионной группы. Об этом 16 января сообщил пресс-центр спецслужбы.

Злоумышленника задержали, когда тот прибыл на подконтрольную Украине территорию. По замыслу кураторов, он должен был собирать информацию об украинских военных объектах. Боевику уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, он помещен в СИЗО.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Они принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений и участников операции Объединенных сил.