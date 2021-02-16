Командира диверсантів ЛНР затримали на Одещині. Фото: СБУ

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Ракурс

Командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів бойовиків Луганської народної республіки затримали в Одеській області.

Викрили зловмисника контррозвідники Служби безпеки України, які встановили, що уродженець Луганщини був одним із тих, хто в 2014 році захоплював будівлю УСБУ в Луганській області. Після того сепаратист воював проти сил АТО у складі так званого третього Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ як командир розвідувально-диверсійної групи. Про це 16 січня повідомив прес-центр спецслужби.

Зловмисника затримали, коли той прибув на підконтрольну Україні територію. За задумом кураторів, він повинен був збирати інформацію про українські військові об'єкти. Бойовику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, він поміщений у СІЗО.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої ДНР. Вони брали активну участь у бойових діях проти українських військових підрозділів та учасників операції Об'єднаних сил.