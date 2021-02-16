Вооруженная мачете девушка помешала ограблению

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Ракурс

В Колумбии 14-летняя девушка с мачете помешала трем вооруженным грабителям ограбить небольшой семейный магазин повседневных товаров.

Инцидент произошел в столице страны городе Богота, сообщает издание Vice.

Отмечается, что в магазин ворвались двое грабителей в мотоциклетных шлемах, в то время как третий злоумышленник пытался взломать дверь магазина и закрыть их изнутри.

Внутри магазина у небольшого кассового помещения в то время находилась хозяйка магазина и двое ее дочерей, одна из которых — 14-летняя Алехандра Перес.

Когда один из грабителей подошел к кассовому помещению и открыл замок, владелица магазина набросилась на него, а Перес схватила мачете и начала наносить удары по злоумышленникам.

Один из грабителей пытался выхватить у девушки мачете, а после того, как ему это не удалось, произвел выстрел из пистолета, которым легко ранил владелицу магазина. Ее дочери не пострадали.

Также отразить нападение помог небольшой пес владельцев.

Грабители, очевидно, не ожидали такого сопротивления и вскоре скрылись. Насколько серьезно их ранили во время неудачной попытки ограбления, неизвестно.

Перес впоследствии рассказала журналистам, что их магазин уже не раз грабили, поэтому она решила заранее подготовиться к возможному нападению.

Отмечается, что торговцы в Боготе жалуются на значительное ухудшение криминогенной ситуации в городе за последний год, подтверджением чему является этот инцидент.

Напомним, в начале 2020 года в США владелец одного из ювелирных магазинов нейтрализовал грабителей с помощью трех банок с соленьями.