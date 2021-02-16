Озброєна мачете дівчина завадила пограбуванню

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Ракурс

У Колумбії 14-річна дівчина з мачете завадила трьом озброєним грабіжникам пограбувати невеликий сімейний магазин повсякденних товарів.

Інцидент стався у столиці країни місті Богота, повідомляє видання Vice.

Зазначається, що до крамниці вдерлися двоє грабіжників в мотоциклетних шоломах, в той час як третій зловмисник намагався зламати двері крамниці та зачинити їх зсередини.

Всередині крамниці біля невеликого касового приміщення в той час перебувала власниця магазину та двоє її доньок, одна з яких — 14-річна Алехандра Перес.

Коли один із грабіжників підійшов до касового приміщення та відкрив замок, власниця магазину накинулася на нього, а Перес схопила мачете й почала завдавати ударів по зловмисниках.

Один зі грабіжників намагався вихопити у дівчини мачете, а після того, як йому це не вдалося, зробив постріл з пістолета, яким легко поранив власницю магазину. Її доньки не постраждали.

Також відбити напад допоміг невеликий пес власників.

Грабіжники, очевидно, не очікували такого супротиву і невдовзі втекли. Наскільки серйозно їх поранили під час невдалої спроби пограбування, невідомо.

Перес згодом розповіла журналістам, що їхній магазин вже не один раз грабували, тож вона вирішила заздалегідь підготуватися до можливого нападу.

Зазначається, що торговці у Боготі скаржаться на значне погіршення криміногенної ситуації в місті за останній рік, підтвердженням чого є цей інцидент.

Нагадаємо, на початку 2020 року у США власник одного з ювелірних магазинів нейтралізував грабіжників за допомогою трьох банок із соліннями.