Путін — самі зрозуміли хто — Порошенко відбивався у Раді від ОПЗЖ (ВІДЕО)

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, налетів на нардепів «Опозиційної платформи — За життя» у Верховній Раді.

Лідер «Євросолідарності» 16 лютого обговорював ухвалення в парламенті постанови, у якій Рада закликала світ до запровадження нових санкцій щодо РФ за окупацію Криму.

Під час обговорення нардеп Нестор Шуфрич дорікнув Порошенку тим, що за його каденції Україна втратила Крим, а коли країною керував буцімто «їхній президент» (мався на увазі Віктор Янукович — «Ракурс»), то Україна зберігала свою територіальну цілісність.

Порошенко з трибуни відповів Шуфричу, щоб «розповісти нешанованій п’ятій колоні РФ під назвою ОПЗЖ, як був захоплений Крим». Екс-президент нагадав, що його інавгурація відбулася в червні 2014 року, а тоді вже декілька місяців тривала російська анексія і російська окупація.

Дотепер в ОПЗЖ не можуть розібратися, хто винен в анексії й агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини — Путін! — заявив з трибуни Ради Порошенко.

Він нагадав, що саме президент РФ подав у Раду Федерації закон про право використання російських військ закордоном, ввів війська, вбивав кримських татар і українських патріотів, захоплював і кидав їх у тюрми.

Якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора. Путін… Ви самі зрозуміли хто! — заявив Порошенко.

Нагадаємо, що кримську постанову Рада ухвалила впевненою більшістю голосів. Утім, фракція ОПЗЖ за цей документ-звернення не голосувала.