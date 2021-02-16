Путин — сами поняли кто — Порошенко повздорил в Раде с ОПЗЖ (ВИДЕО)

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, налетел на нардепов «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Верховной Раде.

Лидер «Евросолидарности» 16 февраля обсуждал голосование в парламенте за постановление, в котором Рада призвала мир к принятию новых санкций в отношении РФ за оккупацию Крыма.

Во время обсуждения нардеп Нестор Шуфрич упрекнул Порошенко тем, что при его каденции Украина потеряла Крым, а когда страной руководил якобы «их президент» (имелся в виду Виктор Янукович — «Ракурс»), то Украина сохраняла свою территориальную целостность.

Порошенко с трибуны ответил Шуфричу, чтобы «рассказать пятой колонне РФ под названием ОПЗЖ, как был захвачен Крым». Экс-президент напомнил, что его инаугурация состоялась в июне 2014 года, а тогда уже несколько месяцев продолжалась российская оккупация и агрессия.

До сих пор в ОПЗЖ не могут разобраться, кто виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека — Путин! — заявил с трибуны Рады Порошенко.

Он напомнил, что именно президент РФ подал в Совет Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом, ввел войска, убивал крымских татар и украинских патриотов, захватывал и бросал их в тюрьмы.

Если бы вы открыли глаза и перестали выполнять задачи страны-агрессора… Путин — вы сами поняли кто! — заявил Порошенко.

Напомним, что крымское постановление Рада приняла уверенной большинством голосов. Впрочем, фракция ОПЗЖ за этот документ-обращение не голосовала.