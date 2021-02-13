Витренко рассказал, следует ли готовиться к веерным отключениям электроэнергии

Юрий Витренко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n150404-vitrenko-rasskazal-sleduet-li-gotovitsya-k-veernym-otklucheniyam-elektroenergii.html

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В Минэнергетики надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии.

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, заявил об этом в интервью «Радіо Свобода».

Критических угроз нет. Мы надеемся, что мы закончим зимой без каких-либо веерных отключений, — подчеркнул он.

Витренко отметил, что принимаются меры, чтобы не допустить отключений. В частности, задействованы газовые блоки теплоэлектростанций, хотя это дороже, чем сжигать уголь.

Стоит добавить, что Украина с 1 февраля начала импорт электроэнергии из России.

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, комментируя эту новость, в начале февраля заявил, что импорт электроэнергии из России позволит избежать веерных отключений на фоне ситуации с недостаточным количеством запасов угля на складах, которая сформировалась этой зимой.