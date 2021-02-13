Вітренко розповів, чи слід готуватися до віялових відключень електроенергії

Юрій Вітренко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n150404-vitrenko-rozpoviv-chy-slid-gotuvatysya-do-viyalovyh-vidkluchen-elektroenergiyi.html

Ракурс

У Міненергетики сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії.

Юрій Вітренко, виконувач обов’язків міністра енергетики, заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без ніяких віялових відключень, — наголосив він.

Вітренко зазначив, що вживаються заходи, щоб не допустити відключень. Зокрема, задіяні газові блоки теплоелектростанцій, хоча це дорожче, ніж спалювати вугілля.

Варто додати, що Україна з 1 лютого розпочала імпорт електроенергії з Росії.

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, коментуючи цю новину, на початку лютого заявив, що імпорт електроенергії з Росії дозволить уникнути віялових відключень на тлі ситуації з недостатньою кількістю запасів вугілля на складах, яка сформувалася цієї зими.