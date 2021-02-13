Вітренко розповів, чи слід готуватися до віялових відключень електроенергії

Вітренко розповів, чи слід готуватися до віялових відключень електроенергіїhttps://racurs.ua/ua/n150404-vitrenko-rozpoviv-chy-slid-gotuvatysya-do-viyalovyh-vidkluchen-elektroenergiyi.htmlРакурс
У Міненергетики сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії.
Юрій Вітренко, виконувач обов’язків міністра енергетики, заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без ніяких віялових відключень, — наголосив він.
Вітренко зазначив, що вживаються заходи, щоб не допустити відключень. Зокрема, задіяні газові блоки теплоелектростанцій, хоча це дорожче, ніж спалювати вугілля.
Варто додати, що Україна з 1 лютого розпочала імпорт електроенергії з Росії.
Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, коментуючи цю новину, на початку лютого заявив, що імпорт електроенергії з Росії дозволить уникнути віялових відключень на тлі ситуації з недостатньою кількістю запасів вугілля на складах, яка сформувалася цієї зими.